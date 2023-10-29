الرئيس الجزائري: من يدافع عن وطنه وأرضه ليس إرهابيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن أسفه لفشل مسار المصالحة الفلسطينية، وأن الفلسطنيين ليسوا إرهابيين، مؤكدًا أن من يدافع عن الحق والأرض وعن وطنه ليس إرهابيًا، وذلك بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك خلال زيارته لولاية الجلفة الجزائرية، بحسب «الشروق» الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر تسعى لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، وأن ملف المصالحة الفلسطينية لم يكتمل، بسبب تدخل أطراف يخدمها الشتات.

وأضاف عبدالمجيد تبون: «كنا قد اتفقنا على جمع منظمة التحرير بكامل فصائلها لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد القمة العربية في الجزائر».

الجزائر ترسل مساعدات إلى قطاع غزة

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.