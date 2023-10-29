محو عائلة بالكامل من السجل المدني.. سقوط عشرات الشهداء في قصف جديد على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتركز القصف على الشمال والوسط، ووصل نحو 23 شهيدًا إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لوفاة امرأة وجميع أبنائها، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

استشهاد طفل ومحو عائلته من السجل المدني

واستشهد طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح، ليلحق بوالده ووالدته وإخوته الذين استشهدوا في وقت سابق خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب وكالة «وفا»، فالعائلة بالكامل لم تعد موجودة في السجل المدني.