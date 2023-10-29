عالم أزهري: زعم اليهود بأن سيدنا إبراهيم جدهم «مغالطة تاريخية»

قال الدكتور أحمد ربيع العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام، جد العرب كلهم وليس جدًا لبني إسرائيل فقط، لافتا إلى أن ما يزعمه اليهود بأن سيدنا إبراهيم جدهم هو مغالطة تاريخية، واليهود الحاليين ليسوا من نسل سيدنا يعقوب.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «لو نظرنا الى آيات القرآن الكريم سنجد أن هناك رسلا كثيرين بعثوا لليهود، والشريعة الخاصة بهم نزلت عليهم من عند الله على سيدنا موسى، وهى التوراة ولقد حرفها اليهود فيما بعد».

«ربيع»: 19 سورة مكية تحدثت عن اليهود ونبي الله موسى

وأضاف: «19 سورة مكية تحدثت عن اليهود، ونبي الله موسى، و6 أرباع من سورة البقرة تتحدث عنهم، والمعروف أنهم سيستمرون في مواجهات مع المسلمين كما أبلغ القرآن الكريم».