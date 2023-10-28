«رياضة الدقهلية» تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام مركز شباب تفهنا الأشراف بميت غمر، بعمل وتنظيم حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم مركز شباب تفهنا الإشراف بميت غمر بالدقهلية.

تنفيذ حفل توزيع جوائز لحفظة القرآن

وأوضحت في بيان، أنه جرى تنفيذ الحفل من أجل توزيع جوائز على أوائل الطلبة وحملة الماجستير والدكتوراه بجانب حفظة القرآن الكريم، ضمن خطة نشاط شهر أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن الحفل بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس مجلس الإدارة أمين القرموطي، وتوالت كلمات الساده الحضور، وفقرات الاحتفال، لتختتم بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير والدورع.

وأشارت إلى أن الاحتفال جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالأمر وشعروا بالسعادة بقيام المركز بتكريم الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في حفظ القرآن وتشجيع الآخرين من أجل حفظ القرآن الكريم، وجاءت لافتة تكريم الطلاب الأوائل من أجل تحفيز الطلاب على التفوق والحصول على أعلى المراكز في مسيرتهم التعليمية من خلال المذاكرة والعمل الجاد.