ابنة بهاء طاهر لـ«ملعب الفن»: والدي كان مخلصا في كتاباته وخدوما على المستوى الإنساني

أكدت يسر بهاء طاهر ابنة الأديب الراحل بهاء طاهر، أن الكثير من الأشخاص الذين تعاموا مع والدها وجدوا فيه أشياء كثيرة جميلة، موضحة أن أكثر الصفات الجميلة التي كان يتمتع بها هي الحقيقة ولم يكن لديه أي نوع من أنواع التصنع، وكان مخلصا في كتاباته وآرائه وعمله وعلى المستوى الإنساني كان خدومًا».

رواية واحة الغروب

وأوضحت «يسر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» المُذاع على راديو أون سبورت إف إم، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن رواية «واحة الغروب» التي كتبها والدها تدور أحداثها في نهايات القرن الـ29 مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر.

ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر

وتابعت أن الرواية بطلها ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابي ثم يصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر لينغمسا في عالم جديد شديد الثراء يمزج بين الماضي والحاضر، ويقدم تجربة للعلاقة بين الشرق والغرب على المستويين الإنساني والحضاري.