«ملعب الفن» يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل بهاء طاهر الليلة

يستضيف برنامج «ملعب الفن» المُذاع على راديو «أون سبورت إف إم» الليلة على الهواء مباشرة، حسن عبدالموجود، الكاتب والأديب ومدير تحرير أخبار الأدب، للحديث عن الكاتب الراحل بهاء طاهر في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

ويتحدث عبد الموجود في حلقة الليلة من ملعب الفن، عن كواليس حياته مع الكاتب الراحل، وكيف توطدت العلاقة بينهما، وكذلك ملف الاحتفاء بطاهر الذي نشر منذ عدة أيام في جريدة أخبار الأدب.

ويكشف عبدالموجود عن العديد من الشهادات والحوارات التي جمعته بالكاتب الراحل، ويتطرق للحديث عن أهمية بهاء طاهر ككاتب مصري سواء في القصة أو الرواية، وأيضا العديد من المواقف المحبة لبلده مصر وجيش وطنه والقضية الفلسطينية.

يذكر أنّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.