الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة يوجه رسالة خاصة إلى ليفربول.. ماذا طلب؟

لم تكن الحرب عائقًا أمام أهالي فلسطين، لالتقاط أنفاسها من المشاهد القاسية التي فرضت نفسها داخل غزة، منذ 21 يومًا، أشلاء متناثرة ركام مباني وبيوت تحولت إلى أكوام من التراب، فوسط مقاطع الفيديو التي تحمل مشاهد الفزع والخوف، تظهر أخرى تحمل من الأمل ما يكفي لمواصلة رحلة الصمود أمام هجمات العدو المحتل.

رسالة من الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة إلى ليفربول

طفل صغير محاط بأسرته التي اتخذت إحدى المدارس مأوى لها، هربًا من الهجمات المتواصلة للمباني المأهولة بالسكان، من قبل العدو الغاشم، يرتدي طقم ليفربول، ويبدو وكأنه مشجع للنادي المحترف بين صفوفه محمد صلاح.

الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة، الذي اشتهر بتوثيق الأحداث داخل فلسطين لحظة بلحظة بعدسته الخاصة، لم يفوت هذا المشهد الذي يحمل الكثير من البهجة وسط أحداث سوداء سيطرت على قطاع غزة في الأيام الماضية، ولم يكتف بذلك فقط، بل رافق الفيديو رسالة إلى نادي ليفربول، فماذا قال؟

معتز العزايزة بعث برسالة إلى نادي ليفربول، يطالب خلالها بإرسال الطفل إلى ملعب أنفيلد من أجل مشاهدة مباريات الفريق، إذ قال: «سيكون من الجيد ذهابه إلى أنفيلد لمشاهدة الفريق الأحمر».

وتابع الصحفي الفلسطيني الشهير: «لم أستطع تجاهل كم كان لطيفًا هذا الطفل، استخدم المدرسة مع عائلته كمأوى ضد القصف الإسرائيلي، نحن نحب الحياة ونسعى حقًا إلى السلام. يجب أن يكون لأطفالنا مستقبل أفضل».

معتز العزايزة يعد من أشهر الصحفيين الفلسطنيين، الذين نجحوا في توثيق الأحداث داخل غزة لحظة بلحظة، ورغم فقدانه لعدد من أفراد أسرته جراء القصف المتواصل، لم يمنعه ذلك من مزاولة عمله واستخدام عدسته ليكون عينًا للعالم داخل فلسطين.