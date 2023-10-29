تفاصيل صادمة في اختطاف والد نجم ليفربول.. رئيس كولومبيا يتدخل

خبر كالصاعقة، نزل على مسامع نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، خلال الساعات الماضية، بعد تعرض والديه لعملية اختطاف من قبل مسلحين، في موطنهما كولومبيا.

تطورات اختطاف والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي

«تم إنقاذ الأم».. هكذا كشف الجنرال ويليام سالامانكا المسؤول عن عملية إنقاذ عائلة دياز، بعدما نجحت قوات الأمن في تحريرها، بينما تمكن المسلحون الذين كانوا يستقلون دراجة نارية في اختطاف والد نجم الريدز.

«أشعر بالضيق الشديد ولا أستطيع النوم»، بكلمات متقطعة، كشفت السلطات الكولومبية عن مكالمة هاتفية بين دياز و«سالامنكا»، يطمئنه من خلالها الأخير بأن السلطات المحلية تجري بحثا موسعا لاسترجاع الأب، وقال النجم الكولومبي: «لا أستطيع التفكير.. أريد فقط عودة أبي، سأفعل أي شيء من أجل ذلك».

رئيس كولومبيا يتدخل لإنقاذ والد لويس دياز بعد اختطافه

تدخل رئاسي بحسب موقع «إي إس بي إن» الكولومبي، الذي أعلن أن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو يتابع سير القضية بشكل شخصي، بحثا عن والد دياز، بعد نجاح السلطات في إنقاذ والدته من بين أيدي المسلحين.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن لويس دياز، لن يتواجد مع فريق ليفربول أمام نوتنجهام في المباراة المقرر لها اليوم الأحد، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواصل التعامل مع وضع عائلته في كولومبيا.

كان والدي لويس دياز يتوجهان إلى منزلهما بالسيارة، بينما اعترض طريقهما مسلحين لينجحا في اختطاف والد اللاعب، بينما تم إنقاذ والدته.