أسعار ومواصفات سيارة «GAC EMPOW» موديل 2024 قبل طرحها في مصر

بعد الإعلان الرسمي عن طرح العلامة الصينية «GAC» الفاخرة من الوكيل الرسمي لها في مصر شركة «جميل موتورز» بعد نجاحها في أسواق عديدة، ستطرح الشركة أولى منتجات العلامة الفاخرة GAC، طراز GAC EMPOW، في السوق المصري منتصف الشهر المقبل.

ويعد طراز GAC Empow هي إحدى سيارات علامة GAC المميزة، من فئة السيارات السيدان الرياضية الرائدة في فئتها والتي تعكس قوة وفخامة علامة GAC مما يثير التشويق فيما ستطرحه شركة جميل موتورز من طرازات استثنائية لهذه العلامة الفاخرة على غرار هذه البداية القوية المشوقة وما سنكتشفه بعد الإطلاق الرسمي لعلامة GAC من خلال وكيلها جميل موتورز.

سيارة EMPOW واحدة من أكثر السيارات الرياضية تميزًا في السوق المصري

وتعتبر سيارة EMPOW واحدة من أكثر السيارات الرياضية تميزًا في السوق المصري، وستطرح بثلاث فئات، الأولى GS بسعر 960.000 ألف والفئة الثانية GB بسعر 1.070.000 ألف والفئة الثالثة أعلى فئة GE S-style بسعر 1.140.000 ألف.

وتأتى مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا

وتتميز السيارة GAC EMPOW بتصميم خارجي رياضي جذاب، وتأتى مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا، أقصى عزم للدوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض WDCT بـ 7 سرعات.

طول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم

وتتسارع من 100-0 كم / ساعة في 6.95 ثانية بنظام تعليق رياضي الجر الأمامي يعمل بنظام (Front McPherson independent suspension) بينما الجزء الخلفي يعمل بنظام (Rear multi-link independent suspension) مما يوفر تجربة قيادة استثنائية وممتعة.

وعن الأبعاد الخارجية فتأتي بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

وعن أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• ايرباج في الفئة الأولى و6 ايرباج في الفئات الأعلى

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مثبت سرعة

• مساعد فرامل هيدروليك HBA

• فرامل يد كهربائية EPB

• نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC

• حساسات ركن خلفية

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer

وتأتي الفئات الأعلى بتجهيزات إضافية مثل: كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفي ACC، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء في الحارة المروريةLKA، نظام التعرف على إشارات المرور TSR.

يمكن اختيار السيارة «إمباو» بين خمسة ألوان للطلاء الخارجي

وعن التجهيزات الخارجية والداخلية، يمكن اختيار السيارة «إمباو» بين خمسة ألوان للطلاء الخارجي هي الأبيض والأسود والرمادي ودرجتين من الأخضر.. أما عن التجهيزات الخارجية المتوفرة بها فتتضمن مصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية LED وحساس للمطر حسب الفئة، إشارات في مرايا الأبواب، خاصية تسخين وطي كهربائي لمرايا الأبواب حسب الفئة.، وتتوفر الجنوط بثلاثة مقاسات ما بين 16 و17 و18 بوصة.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية فتأتي الفرش الداخلى بلون أسود في الفئة القياسية، وفرش جلد في الفئات الأعلى، ويمكن الاختيار ما بين مزيج اللونين في الفرش الداخلى ما بين اللون الأحمر مع الأسود أو الأصفر مع الأسود. وتتمتع الفئات الأعلى أيضًا بخاصية تعديل وضع مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات وتدفئة المقاعد الأمامية، وبخصوص عجلة القيادة فهي مكسوة بالجلد ومزودة ببدالات نقل سرعات في أعلى فئة.

وتأتي «GAC EMPOW» أيضًا بتكييف يدوي في الفئة القياسية وتكييف أوتوماتيك بنظام تنقية الهواء في الفئات الأعلى، كما تأتى مزودة بشاشة عدادات LCD ديجيتال مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض ملونة LCD مقاس 10.25 بوصة، مع خاصية توصيل الهاتف بالسيارة (Carplay)، كما أيضا مزودة ببلوتوث، فتحات USB، نظام صوت يتكون من سماعتين في الفئة الأولى و6 سماعات في باقي الفئات.