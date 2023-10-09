‎مواصفات سيارة سكودا كودياك 2024 بعد الكشف عنها (صور)

أعلنت عملاق صناعة السيارات التشيكية سكودا رسميا عن سيارتها الجديدة سكودا كودياك 2024، في بث مباشر طرحته الشركة، بعد إطلاق حملة تشويقية طويلة، إذ تأتي السيارة الرياضية باستخدامات متوسطة الحجم وتصميم خارجي متطور.

وحرصت الشركة على إطلاق سيارتها الجديدة سكودا كودياك 2024 بتصميم داخلي متجدد به الكثير من الشاشات، وفيه تم الاحتفاظ بكل أدوات التحكم التقليدية، هذا وقد أتاحت الشركة مجموعة من نواقل الحركة الهجينة بعدما طلب الكثير من مستخدمي سكودا ذلك من الشركة، حتى بات بالسيارة الجديدة مجموعة واسعة من التحديثات التي تم إعدادها ضمن الجيل الثاني للسيارة.

يصل طول السيارة الجديدة لـ474 سم

وصل طول سيارة سكودا كودياك 2024 لـ474 سم، واحتفظت الشركة على قاعدة العجلات في حجم عند 294 سم، غير أن العرض فقد انخفض بمقدار 1.77 سم، حتى بلغت 185 سم، بينما انخفض ارتفاع السيارة الجديدة بمقدار 1.52 سم، مقارنة بالطراز السابق لتلك السيارة الجديدة.

سيارة سكودا كودياك 2024 الجديدة، باتت متوسطة الحجم ومتعددة الاستخدامات، كما أن الشركة زودتها بمجموعة واسعة من العجلات المعدنية، يتراوح حجمها بين 43 و50 سم، كما وجاء التصميم المتطور للسيارة الجديدة مزود بشريط إضاءات خلفي، كما تضمنت السيارة الجديدة تقنية Matrix LED من الجيل الثاني للمصابيح الأمامية، وتحتوي الآن على عناصر إضاءة أكثر بنسبة 50%.

تصميم سيارة سكودا كودياك 2024 داخليا

حول تصميم سكودا كودياك 2024 داخليا، تم إجراء عددا من التغييرات فيها، كما تم إضافة محدد التروس على عمود التوجيه من أجل توفير مساحة أكبر للمقاعد الأمامية، ويوجد عدد أقل من المفاتيح الكهربائية بالمقارنة بالموديلات السابقة منذ أن تم ثبيت Smart Dials بالكونسول المركزي.

الأداء والحركة لسيارة سكودا كودياك 2024

جاءت السيارة الجديدة بمجموعة من محركات الاحتراق، إذ أنها تحتوى على وحدة بنزين سعتها 1.5 TSI، ويستفيد حائزي السيارة الجديدة على شاحن توربيني بهندسة متغيرة، وتنجح العربية في إنتاج محرك بقوة 148 حصان، بعدما طورت الشركة التشيكية تقنية الأسطوانات النشطة لمجموعة VW Group من أجل إغلاق الأسطوانات وتوفير الوقود، بحسب موقع «Motor1».