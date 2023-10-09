تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.. 3 موديلات وبـ150 ألف جنيه

كشف الدكتور محمد الغمري عميد كلية الفنون التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خالصة بنسبة 100% من مكونات التصنيع، ليتمّ طرحها في السوق المحلية للمواطنين، خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر من الآن بمختلف المحافظات، موضحاً أن السيارة المصنعة منها 3 موديلات مختلفة حتى الآن.

إنتاج 5 آلاف سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع

وأضاف «الغمري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إنتاج 5 آلاف سيارة كهربائية جديدة من الـ3 موديلات كمرحلة أولى، موضحاً أنَّ سعرها سيصل لـ 150 ألف جنيه، وذلك نظراً للمتغيرات التي طرأت على زيادة أسعار المواد الخام التي يتمّ التصنيع منها، مؤكّداً أنَّ العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تصنيع السيارة وطرحها في السوق المصرية.

طرح السيارة الكهربائية الجديدة في جميع محافظات مصر

وأوضح «الغمري»، أنَّه سيتمّ طرح السيارة في جميع محافظات مصر وفي المعارض المختلفة والمتخصصة في ذلك بالتعاون بينهم وبين المصنع المنتج لها، مؤكّداً أنَّ التعديل والتطوير مستمر على مدار الساعة لإنتاج أحدث الموديلات والأنواع من السيارات المصرية الخالصة.