السفير الفلسطيني: الرئيس السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة

قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام وسعت لوقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار محمود فوزي بمقر الحملة الرئيسي بالقاهرة.

السفير الفلسطيني: الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم

وأكد السفير دياب اللوح أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم، ويأتي استكمالا لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائهم في فلسطين.