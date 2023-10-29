رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السفير الفلسطيني: الرئيس السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:46 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
السفير الفلسطيني دياب اللوح

السفير الفلسطيني دياب اللوح

قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام وسعت لوقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار محمود فوزي بمقر الحملة الرئيسي بالقاهرة.

السفير الفلسطيني: الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم 

وأكد السفير دياب اللوح أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم، ويأتي استكمالا لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائهم في فلسطين.

اقرأ المزيد:

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز أهمية الصناعة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة

سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الاحتلال يريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى غزة

محو عائلة بالكامل من السجل المدني.. سقوط عشرات الشهداء في قصف جديد على غزة

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر مقار اللجان المشرفة على الانتخابات خارج مصر
بقلم محمد عبدالعزيز