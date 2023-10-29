السفير الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على الموقف الداعم للقضية

قدم السفير الفلسطيني دياب اللوح، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري، على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة على إدخال المساعدات إلى غزة وتهدئة الأوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في أراضيه.

جاء ذلك، خلال لقاء السفير الفلسطيني بالمستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ووفد من الجالية الفلسطينية بمصر.

السفير الفلسطيني: الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية

وأكد السفير الفلسطيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الإنساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين، وتنديدهم بما يحدث من قصف قوات الاحتلال على المدنيين في غزة والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد.