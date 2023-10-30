لجنة حكام «كاف» تفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

فجر مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد عن طريق ماسيكو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لقطة سقوط بيرسي تاو داخل منطقة جزاء صن داونز كان مفترض على الحكم على الأقل العودة لتقنية الفيديو، وهناك شكوك كبيرة فيها، لكن كان أقل تقدير العودة للفار».

مصدر بـ«كاف»: هناك ركلة جزاء لصالح الأهلي

وأضاف: «النسبة الأكبر في هذه الحالة احتساب ركلة جزاء للأهلي، لكن اللقطة تقدير للحكم سواء في العودة للفار أو احتسابها».

وكان توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي الأهلي استحق ركلة جزاء بعد سقوط بيرسي تاو داخل منطقة جزاء صن داونز، طالع التفاصيل من هنا.

وأكد سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي استحق ركلة جزاء.

الأهلي يخسر أمام صن داونز

وخسر النادي الأهلي بهدف دون رد أمام صن داونز، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد، من أجل التأهل للمباراة النهائية، وفي حال فاز بهدف دون رد سيلجأ لركلات الترجيح.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام صن داونز يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بإياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.