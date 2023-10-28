عاجل.. صن داونز يصدم الأهلي ويضعه في ورطة بسبب إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

رفض مسؤولي صن داونز الجنوب أفريقي، تقديم طلب رسمي للاتحاد الأفريقي لتأجيل لقاء الإياب أمام النادي الأهلي نظرًا لضيق الوقت، بعدما قرر النادي الأهلي تقديم طلب لتأجيل لقاء الإياب.

وقال يوجيش سنجش، المدير التنفيذي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، لم ولن نطلب تأجيل لقاء الإياب أمام النادي الأهلي بسبب ضيق الوقت، سنخوض المباراة بشكل طبيعي مثلما حدث أمام بيترو أتلتيكو في ربع النهائي.

أزمة تواجه بطولة الدوري الأفريقي

وتواجه بطولة الدوري الأفريقي أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوض مباراة كل ٤٨ ساعة فقط وهو ما سيحدث خلال مباراة الأهلي وصن داونز بخوض مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على أن يتم إقامة مباراة الإياب بعد ٤٨ ساعة فقط أي يوم الأربعاء.

وكان النادي الأهلي وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب بطولة الدوري الأفريقي.

الأهلي يتخطى عقبة سيمبا.. وصن داونز يعبر بيترو أتلتيكو

ونجح النادي الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني، فيما تأهل صن داونز لنصف النهائي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي في الدور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل، على أن تكون مباراة الإياب هي يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة.