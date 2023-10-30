«القاهرة الإخبارية»: شهيد و7 ضحايا في اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين كتب: نرمين عفيفي 04:24 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط شهيد و7 ضحايا إثر اقتحام الاحتلال لمدينة جنين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. الاحتلال يقتحم جنين وقوة أمريكية تتحرك باتجاه شرق المتوسط مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بعدوان دولة الاحتلال المتواصل على غزة سقوط 4 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين وقلقيلة بالضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بـ40 آلية عسكرية جنين قوات الاحتلال بقلم نرمين عفيفي