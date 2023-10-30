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«القاهرة الإخبارية»: شهيد و7 ضحايا في اقتحام ‏قوات الاحتلال لمدينة جنين

كتب:

نرمين عفيفي
04:24 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط شهيد و7 ضحايا إثر اقتحام ‏الاحتلال لمدينة جنين.

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بقلم نرمين عفيفي