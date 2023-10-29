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مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بعدوان دولة الاحتلال المتواصل على غزة

كتب:

منى السعيد
11:49 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
القصف المستمر على غزة

القصف المستمر على غزة

نظمت قوى مدينة جنين ومخيمها، مساء اليوم الأحد، مسيرة تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مسيرات منددة للاحتلال 

وانطلقت المسيرة من أمام الخيمة المنصوبة أمام مكتبة بلدية جنين، وجابت شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

مطالب بتوفير الحماية لقطاع غزة 

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.

وفي السياق ذاته، انطلقت من قرى جنين مسيرة مركبات تجاه المدينة، واستقرت أمام الخيمة المنصوبة إسنادا لأهلنا في قطاع غزة .

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