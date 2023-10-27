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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بـ40 آلية عسكرية

كتب:

مريم جاد
01:29 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أفادت قناة العربية عبر نبأ عاجل لها وفقاً لوكالة الفلسطينية بأن اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين تم من عدة محاور بأكثر من 40 آلية.

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