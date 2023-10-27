قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بـ40 آلية عسكرية كتب: مريم جاد 01:29 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023 غزة أفادت قناة العربية عبر نبأ عاجل لها وفقاً لوكالة الفلسطينية بأن اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين تم من عدة محاور بأكثر من 40 آلية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم جنين.. و«سرايا القدس» ترد تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية دون طيار في مدينة جنين تزامنا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا تعرف عن مدينة جنين؟ مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية مدينة جنين غزة فلسطين بقلم مريم جاد