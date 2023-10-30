«القاهرة الإخبارية»: قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

كشفت تقارير أمريكية عن أن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، لتقديم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات التي يقوم بها ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

يأتي ذلك تدعيمًا للقوات الأمريكية التي تحركت في الأيام الماضية تجاه شواطئ الأراضي المحتلة لدعم الاحتلال الإسرائيلي، والحيلولة دون تدخل أطراف إقليمية أخرى في المعارك الدائرة في قطاع غزة ومحيطه.

توتر الأوضاع على الحدود اللبنانية

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، الأحد، تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال وحماس، مع إعلان حزب الله اللبناني إسقاط مسيّرة إسرائيلية باستخدام صاروخ أرض-جو.

ومنذ الثامن من أكتوبر، تشهد المنطقة الحدودية تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، غداة اندلاع الحرب بين دولة الاحتلال، العدو اللدود لحزب الله، وحركة حماس الفلسطينية الحليفة له.

وأتى اندلاع الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على أراضي الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة.

وجاء تصاعد التوتر اليوم مع تأكيد حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في غزة في ظل توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية داخل القطاع المحاصر.