ورشة عمل عن حقوق الطفل والابتزاز الإلكتروني في حي الجمرك بالإسكندرية

نظم حي الجمرك بالإسكندرية ورشة عمل بعنوان «حقوق الطفل والابتزاز الإلكتروني»، لرفع الوعي الثقافي لديهم بطرق الاستخدام الصحيحة للإنترنت.

الابتزاز الإلكتروني

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية حقوق الأطفال، لـ«الوطن»، إن الوحدة نظمت ورشة عمل بالتنسيق مع إدارة الجمرك التعليمية، وبمشاركة هبة ياقوت، العضو النفسي باللجنة، تحت عنوان «حقوق الطفل والابتزاز الإلكتروني وآليات حماية الأطفال»، وذلك بمدرسة الشهيد الإعدادية بنات.

الاستفادة من الإنترنت

وأشارت «خليفة» إلى أن الورشة استهدفت 30 طالبة من المرحلة الإعدادية، حيث تم استخدام بعض الأدوات التوضيحية والعروض المرئية، والكتب التوضيحية، مشيرة إلى أن الورشة تهدف لرفع وعي وثقافة الطالبات في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بصفة عامة، وتوجيههم للاستخدام الصحيح حتى لا يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، وكذلك توعيتهن بكيفية الاستفادة القصوى من الإنترنت في المجالات العلمية والتعليمية.