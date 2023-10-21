حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء والعمل على إيقاف الأعمال في المهد وعدم السماح لأي مخالف بالبناء بدون الحصول على الترخيص اللازم لحماية أرواح المواطنين، شن الحي عدة حملات لضبط المخالفات.

إيقاف أعمال بناء مخالف

وأضافت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات المستمرة بنطاق الحي أسفرت عن إيقاف أعمال تركيب سقيفة بدون ترخيص بالمحل 48 شارع فرنسا والتحفظ على المعدات المستخدمة، كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص بالدور الأخير من العقار 17 إبن العربي بمنطقة اللبان وتم التحفظ على الونش المستخدم.

لن يتم السماح بالمخالفات

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم مع المخالفين ولن يتم السماح بالمخالفات وخاصة مخالفات المباني التي تهدد أرواح وحياة المواطنين، حيث أن المخالف دائما يقوم بالبناء بطريقة عشوائية ولا يستخدم الطرق الصحيحة للبناء وإلا كان تقدم للحصول على ترخيص.