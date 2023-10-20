إزالة 147 حالة إشغال في حملة بحي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات بنطاق الأحياء، تم التنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بوجود المهندس إسلام عوده مدير الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة ، أيمن عادل المكتب الفني للسيد المحافظ، والإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات، والإيرادات تم شن حملة مكبرة بنطاق الحي .

عودة الانضباط

وأشارت رئيس حي الجمرك أن الحملة استهدفت شارع النصر، وقصر رأس التين، والسيد محمد كريم، طريق الكورنيش وميدان العباني، وأسفرت عن إزالة 147 حالة إشغال متنوع، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية، وتحصيل 2000 جنيه غرامة فورية ، وجاء ذلك لتحقيق وعودة الانضباط بنطاق الحي وعدم السماح لأى مخالفات تنفيذاً للقانون والقرارات ولفرض هيبة الدولة.

الطريق حق للمواطنين

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، إن إدارات الحي تنفذ حملات يومية صباحية ومسائية لمنع المخالفات بكل أنواعها، للحفاظ على طريق آمن لسير المواطنين وعدم عرقلة المرور، ووقف أي مخالفات مبانٍ في مهدها، مؤكدة أن الحملات مستمرة حتى يتم القضاء على ظاهرة الاعتداء والتعدي على الطريق العام الذي هو حق للمواطن، وافتراش الأرصفة وشغلها يعرض حياة المواطنين للخطر لاضطرارهم السير في نهر الطريق.