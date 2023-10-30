إعلام إسرائيلي: 40 صاروخا تستهدف نتيفوت وناحل عوز وغلاف غزة

أعلن الإعلام الإسرائيلي إطلاق 40 صاروخًا تستهدف نتيفوت وناحل عوز وغلاف غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، شهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا مع الاجتياحات انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت وهو ما يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة للسكان.

واعتقد الكثير أن المناورات البرية التي شهدها القطاع، خلال اليومين الماضيين، هو الاجتياح البري الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هجماتها على غزة، غير أن تقرير نشرته قبل قليل على صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية يؤكد أن العملية البرية المنتظرة على قطاع غزة لم تبدأ بعد.