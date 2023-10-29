إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات قرب حيفا ونهاريا كتب: محمد عزالدين 06:38 م | الأحد 29 أكتوبر 2023 انفجار في إسرائيل أعلن الإعلام الإسرائيلي عن سماع دوي انفجارات قرب حيفا ونهاريا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رتيبة النتشة: إسرائيل تعتبر قرارات الأمم المتحدة «لا لزوم لها».. (فيديو) الأردن تنفي استخدام طائرات أميركية قواعدها لتزويد إسرائيل بالأسلحة ما السبب وراء اعتراف إسرائيل بتعقيد الاجتياح البري لقطاع غزة؟ محلل سياسي: إسرائيل قاعدة متقدمة ترعى مصالح أمريكا في المنطقة باحث يكشف دلالات اعتراف إسرائيل بصعوبة الاجتياح البري لغزة مرصد الأزهر يشيد بوزيرة إسبانية.. «طالبت حكومتها بتقديم شكوى ضد إسرائيل» إسرائيل حيفا نهاريا بقلم محمد عزالدين