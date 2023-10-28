رامي المتولي: نور الشريف نقل القضية الفلسطينية إلى مستوى متقدم جدا

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن نور الشريف نقل القضية الفلسطينية إلى مستوى متقدم جدا، وهو واحد من أعظم صناع السينما في مصر، وقد أنتج على نفقته الشخصية العديد من الأفلام، لافتا إلى أن نور الشريف كان لديه بُعد ثقافي غير مسبوق، وموجة الواقعية ظهرت على يد نور الشريف، وشخصية ناجي العلي كانت تاريخية، وطلب البعض وقف عرض الفيلم الذي كان يظهر حالة الانقسام في الوطن العربي.

نور الشريف اختار شخصية جدلية وانتصر لها

وأوضح «المتولي» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي مصطفى عمار، أن نور الشريف اختار شخصية جدلية وانتصر لها حتى يوصل إبداعه ووجهة نظره، وتمكن من أخذ جانب من شخصية ناجي العلي وهو الجانب الشاعري دون أن يفقد الشخصية قوتها.

ناجي العلي كان على قائمة الاغتيال

وأشار الناقد الفني رامي المتولي إلى أن شخصية ناجي العلي كانت لرسام وكان على قائمة الاغتيال دون غيره، وتمكن نور الشريف بحسه الفني إثارة الشخصية ونقلها للشاشة بشكل مؤثر ومختلف من خلال كلمة الحق، وهو ما يبين مدى العمق الذي كان يقدمه الفنان نور الشريف.