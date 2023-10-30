وظائف شاغرة بمرتب 5 آلاف جنيه لجميع المؤهلات.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، توافر فرص شاغرة بإحدى الشركات المالكة لسلاسل مطاعم كبرى، لجميع المؤهلات برواتب مجزية.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية شروط التقديم للوظائف، وأماكن العمل، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية.

الوظائف المطلوبة:

- ستيورد

- ويتر

- هوستس

متطلبات الوظيفة:

- خريجون

- الاستيورد: لا يشترط مؤهل

-الويتر- هوستس: مؤهلات متوسطة وعليا ويشترط لغة إنجليزية جيدة.

- الحد الأقصى لايزيد عن 40 سنة.

المميزات والحقوق:

- مرتب من 3800 إلى 5500 + تيبس كل 15 يوما.

- مواعيد العمل: 8 ساعات + ساعة راحة.

- إجازات أسبوعية وسنوية.

-تأمينات اجتماعية وطبية.

أماكن العمل:

- الهرم.

- 6 أكتوبر.

- التجمع.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الوزارة الشباب أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/9BDTDJXjqY

أو الاتصال على واتس آب: 01159817751.

أو زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/