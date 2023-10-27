تفاصيل وظائف خدمة عملاء للطلاب والخريجين.. «شيفت 4 ساعات»

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظائف يمكن التقديم عليها في إحدى الشركات الخاصة، وذلك في ضوء حرصها على تقديم فرص العمل المختلفة للشباب والخريجين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف شركة بافلو برجر، التي تطلب للتعيين التخصصات التالية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

وظائف خدمة عملاء

1.خدمة عملاء شيفت 8 ساعات

2- خدمة عملاء شيفت 4 ساعات

أماكن العمل: مدينة نصر

متطلبات الوظيفة

1- يشترط في المتقدم الحصول عل مؤهل عالى للشيف الكامل / طلاب للبارت تايم

2- تقديم موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الراتب 8 ساعات 3000 أساسى + 500 بدل + 800 KPIs

الراتب 4 ساعات 1350 اساسى + 500 بدل + 400 KPIs

إجازات سنوية

تأمينات طبية واجتماعية

تدريب مدفوع الأجر

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الشباب والرياضة، يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/9u8tSdVuGE

أو يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط.