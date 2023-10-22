وظائف شاغرة للأطباء بـ«صحة الشرقية».. التخصصات والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فرص عمل بنظام الإعارة لـ300 طبيب مقيم بالأقسام الإكلينيكية بمختلف التخصصات، وحددت شروط التقديم في الوظائف والأوراق المطلوبة للتقديم.

وظائف شاغرة للأطباء بالشرقية

وتتضن التخصصات المطلوبة في الوظائف الخالية بمديرية صحة الشرقية ما يلي:

- 18 طبيب جراحة عامة

- 8 أطباء طب طوارئ.

- 10 أطباء جراحة أوعية دموية.

- 5 أطباء جراحة أطفال.

- 7 أطباء جراحة تجميل.

- 15 طبيب نساء وتوليد.

- 15 طبيب طب الأطفال.

- 23 طبيب باطنة عامة.

- 6 أطباء طب الأورام.

- 7 أطباء متوطنة.

- 7 أطباء عصبية.

- 4 أطباء نفسية.

- 11 طبيب قلب وأوعية دموية.

- 7 أطباء صدر.

- 4 أطباء تأهيل وروماتيزم.

- 4 أطباء جلدية وتناسلية.

- 17 طبيب باثولوجيا إكلينيكية.

- 8 أطباء جراحة عيون.

- 8 أطباء أنف وأذن وحنجرة.

- طبيب سمعيات.

- طبيب تخاطب.

- 16 طبيب عظام.

- 10 أطباء مسالك بولية.

- 42 طبيب تخدير وعناية مركزة.

- 22 طبيب أشعة.

- 6 طبيب علاج أورام وطب نووي.

- 10 أطباء المخ والأعصاب.

- 10 أطباء جراحة القلب والصدر.

شروط التقديم للوظائف الخالية

وحددت مديرية صحة الشرقية الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف كالتالي:

- خريج كلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

- لا يكون مر على الامتياز عامان.

- لا يكون تم تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بالتخصص المعلن.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف الخالية بالشرقية

وكشفت «صحة الشرقية» عن الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة طبيب مقيم كالتالي:

- شهادة البكالوريوس والتقدير.

- شهادة التقديرات.

- شهادة الميلاد.

- شهادة الامتياز.

- بيان الجزاءات.

- 3 صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة الرقم القومي.

- بيان مزاولة المهنة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

موعد وطريقة التقديم على فرص العمل بالشرقية

ويتم التقديم في الوظائف الخالية حتى 1 نوفمبر المقبل، من خلال تقديم الأوراق المطلوبة ورقيا باليد، باسم المدير التنفيذي للمستشفيات، في إدارة شئون الأطباء بالمديرية.