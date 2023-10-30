قبائل سيناء.. تاريخ طويل من دعم الدولة لحماية بوابة مصر الشرقية

طالما شهد التاريخ المصري على لحمة أبناء شبه جزيرة سيناء مع أجهزة الدولة المصرية لمجابهة التحديات المختلفة، وهو ما زاد خلال مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إبان حرب الاستنزاف، وخلال حرب أكتوبر المجيدة، وخلال مواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة أثناء السنوات القليلة الماضية، ليقف أبناء سيناء جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية الباسلة حراسا لبوابة مصر الشرقية.

منظمة سيناء العربية

أسست الدولة المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر «منظمة سيناء العربية» عقب هزيمة عام 1967، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المعنية وأكثر من 1000 مدني من بدو سيناء وأبناء محافظات القناة، لينفذوا العديد من العمليات الفدائية والبطولية، وكبّدوا إسرائيل خسائر كبيرة في الجنود والمعدات.

عودة المسعودي

يذخر التاريخ المصري البطولات لأبناء شبه جزيرة سيناء، وبينهم «عودة المسعودي» الذي كان ينقل تحركات القوات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء إلى مصر، ويختبئ في بئر صغير، ما ساعد قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتطهير الأرض من دنس الاحتلال.

عمران سالم عمران

وتضم بطولات أهالي شبه جزيرة سيناء، بطولات عمران سالم عمران الملقب بـ«ذئب سيناء»، والذي شارك في أكثر من 150 عملية فدائية، ليدمروا دفاعات العدو في مناطق عدة، ويقطعوا خطوط الإمداد عنه بالتعاون مع الجهات المعنية.

إحباط مخطط تدويل سيناء

ورفض أبناء شبه جزيرة سيناء مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ«تدويل سيناء»، حينما نظموا مؤتمرا دوليا أمام وسائل الإعلام العالمية لإعلان تدويل سيناء في ستينات القرن الماضي، ليتفاجأوا بمشايخ سيناء يعلنون أنّها أرض مصرية وستظل مصرية.

اتحاد قبائل سيناء

وحديثًا، وخلال الحرب على الإرهاب في سيناء خلال الفترة الماضية، تعاون أبناء سيناء الشرفاء مع القوات المسلحة الباسلة لمواجهة دنس الإرهاب الغاشم، وشكلت 30 قبيلة سيناوية ما يعرف بـ«اتحاد قبائل سيناء»، والذين كانوا خير داعم في تطهير الأرض من دنس الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها.