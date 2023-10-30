عاجل.. وظائف عمل من بنك مصر بمرتبات مجزية.. التفاصيل الكاملة

أعلن بنك مصر عبر موقع «لينكد إن» توافر فرص عمل لحديثي التخرج في محافظتي القاهرة والجيزة، تتضمن وظائف خدمة العملاء وبمرتبات مجزية.

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج

ويشترط للمتقدمين لـ وظائف بنك مصر لحديثي التخرج أن يكونوا من ساكني القاهرة والجيزة، ومدرج ذلك في البطاقة، وتتضمن مسؤوليات التوظيف الآتي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر لحديثي التخرج

- العمل في وظائف خدمة العملاء، واستكمال معاملات الحساب.

- تنفيذ أعمال المعاملات والخدمات البنكية التي تتضمن المدفوعات الخاصة بالحسابات، وصرف الشيكات، ومتابعة أرصدة حسابات العملاء، وتحويل الأموال.

- متابعة موازنة درج النقود مع أورق التسوية، والحرص على استرداد أي نقص أو زيادة.

- الحرص على تقديم الخدمات لجميع عملاء البنك، وحل أي مشكلات تواجه العملاء.

- الحرص على تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع عملاء البنك من خلال عملية البيع المنضبطة.

- تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه ومساعدة العملاء من أجل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر لحديثى التخرج

- الوظائف تكون لسكان القاهرة والجيزة فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي أعوام «2021/ 2022/ 2023».

- أن يكون الحد الأقصى لسن 28 عاما.

- ألا يكون لديه أقارب في بنك مصر

وعلى الراغبين في التقديم الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر، على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإدخال البيانات وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.