وظائف في بنك مصر لحديثي التخرج بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف جديدة خالية بفروع البنك المختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة لحديثي التخرج من الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية المطلوبة في فروع القاهرة والجيزة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- العمل في وظيفة خدمة العملاء من خلال استكمال معاملات الحساب.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر لديه خبرة حتى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023).

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 28 عامًا.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

وعلى الراغبين من حديثي التخرج التقديم في وظائف بنك مصر الدخول على الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف بنك مصر وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، مع ذكر الوظيفة التي يرغب في التقديم لها.