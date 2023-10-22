وظائف خالية في بنك مصر بالقاهرة والجيزة.. «هتقدم عليها من البيت»

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، وظائف خالية في القاهرة والجيزة، في إطار حرص البنك، على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وبمرتبات تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وأوضح في إعلانه التفاصيل الكاملة لـ وظائف بنك مصر، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، التي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- بناء علاقة قوية مع العملاء في المحفظة عبر مكالمات واجتماعات منتظمة لتحقيق مستويات عالية من الثقة والولاء والرضاء.

- الاهتمام باحتياجات العملاء عند ظهورها وحل المشكلات والشكاوى.

- مسؤول عن رفاهية العملاء والبنك من خلال تقديم حل مالي شامل يلبي احتياجات العملاء بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

- تحقيق معدل تغلغل مرتفع للعملاء في المحفظة وتحقيق أهداف البيع المتبادل المخصصة لزيادة ربحية البنك إلى الحد الأقصى.

- الحصول على أعمال جديدة والحصول على عملاء جدد من البنوك.

- إعداد خطة مبيعات شهرية بالتنسيق مع مدير الفرع ومدير مبيعات VIP وإعطاء تحديثات أسبوعية عن الأداء والتطورات.

- إدارة VIP CSO في العمل اليومي للفرع وعملية المتابعة لضمان التعامل مع معاملات العملاء بمعايير الجودة العالية والسرعة.

- مسؤول عن تنفيذ الحملات والبرامج المختلفة المقدمة للعملاء.

- المشاركة في جميع مسابقات الموظفين التي تهدف إلى زيادة البيع المتبادل والاستحواذ.

- مسؤول عن التواصل مع العملاء في حالات المهام مثل تحديث KYC، وتسليم البطاقات/الهدايا، وحالات التأخر في السداد، والعملاء المتوقعين.

- الإبلاغ عن المشاكل والحلول المقترحة.

- إحالة الأعمال الجديدة إلى أقسام البنوك الأخرى مثل كشوف المرتبات وصفقات الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

- الامتثال لسياسات وإجراءات البنك وكذلك الجهة التنظيمية.

- حضور البرامج التدريبية لكبار الشخصيات وإجراء التقييمات اللازمة.

الشروط المطلوبة

- أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف من خريجي الجامعات ذات السمعة الطيبة.

- أنّ يكون الحد الأدنى للخبرة في مجال خدمة العملاء من 2 وحتى 7 سنوات.

- يفضل أنّ يكون لديه خبرة في مبيعات وتسويق المنتجات المصرفية.

- أنّ يكون مستواه جيد جدًا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- أنّ يكون مستواه جيد جدًا في مهارات الاتصال الممتازة.

وعلى الراغبين في التقديم لـ وظائف بنك مصر، الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.