وظائف بنك مصر.. اعرف التفاصيل والشروط كاملة

وظائف بنك مصر واحدة من الوظائف التي يبحث عنها الشباب من خريجي الجامعات، للعمل داخل قطاعات البنك المختلفة.

وفي هذا الصدد، توضح الوطن تفاصيل وظائف بنك مصر المطلوبة عبر منصة لينكد إن، حيث يمكن التقدم لها عبر المنصة بشكل مباشر، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، كما يلي.

وظائف بنك مصر

وجاءت أبرز تفاصيل وظائف بنك مصر، كما يلي.

أخصائي القنوات الإلكترونية

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

- سنة لـ5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- اللغات: إتقان اللغة العربية والإنجليزية.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

- مقيم في القاهرة.

ممثل خدمة العملاء

- لسكان القاهرة والجيزة فقط.

- خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

-التقدير: جيد فما فوق.

-حديثي التخرج لعام (2021-2022-2023)

- العمر: الحد الأقصى 28 عاما.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

مهندس صيانة - قطاع الأمن

- بكالوريوس هندسة «اتصالات – إلكترونيات – حاسبات – .... إلخ» وما يعادلها.

- يفضل من لديه خبرة عمل / تدريب في مجال الأنظمة الأمنية «الإنذار صد السرقة – الإنذار ضد الحريق – الإطفاء الالي - كاميرات المراقبة التليفزيونية – التحكم في الدخول والخروج – بوابات المرور الالكترونية».

- يشترط عدم وجود اقارب يعملون حاليا في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة.

- قابلية للسفر والتنقل طبقا لحاجة العمل.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما.

مدير التحصيل الميداني الداخلي (محافظة سوهاج)

- التعليم الأساسي: درجة البكالوريوس.

- الخبرة ذات الصلة: من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة.

- المعرفة الائتمانية.

- المتطلبات القانونية والتنظيمية.

- تقنيات التجميع.

- المعرفة بمنتجات البيع بالتجزئة.

مسؤول تأمين «مناطق» - قطاع الأمن

- مؤهل عالٍ مناسب.

- يشترط عدم وجود أقارب يعملون حاليا في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة.

مدير أمن التطبيقات «قطاع تكنولوجيا المعلومات»

- درجة البكالوريوس في الاتصالات / علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الخبرة: 2 حتى 7 سنوات من العمل خبيرا في أمان التطبيقات أو دور مماثل «أمن التطبيقات، أمان الشبكات، أمان نقاط النهاية، ..»، أو دور مماثل «أمن التطبيقات، أمان الشبكات، أمان نقاط النهاية، ..».

- اللغات: إتقان اللغة العربية والإنجليزية أمر لا بد منه.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

- مقيم في القاهرة.