أمين «تحالف الأحزاب»: الدولة اهتمت بتنمية سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية لتنمية شمال سيناء، من خلال إطلاق سلسة مشروعات قومية جديدة.

القضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة

وأوضح «مطر» خلال تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن منطقة شمال سيناء طوال العقود الماضية كانت بعيدة عن الحياة السكنية، ما جعلها عرضة للإرهاب ومهربي المخدرات، لكن بفضل الله والإرادة الوطنية نجحت الحكومة خلال العشر سنوات الماضية في القضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة، التي توغلت على أراضيها في حكم جماعة الإخوان.

إعمار سيناء بالحياة المعيشية للمواطن السيناوي

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب: «بمجرد القضاء على الإرهاب ودحره وضعت الدولة استراتيجية شاملة من أجل إعمار سيناء والرقي بالحياة المعيشية للمواطن السيناوي، والتي اشتملت مستشفيات وجامعات ومدارس، فضلا عن عدة مشروعات كان هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب».