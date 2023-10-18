أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: ما يحدث في فلسطين إجرام لا يستوعبه عقل

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني إجرام لا يستوعبه العقل ولا تصدقه العين.

تحالف الأحزاب

أضاف «مطر» خلال كلمته بمؤتمر تخالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر التحالف: «أتساءل منذ البارحة هل نحن في كابوس، أو في حلم بشع، نظرا للمشاهد التي رأيتها عقب ضرب مستشفى المعمداني بغزة، وما أسفر عنه من خسائر بشرية التي اشتملت نساء ورضع وأطفال».

وتابع: «نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه».

القضية الفلسطينية

تطرق «مطر» للحديث عن فكرة توطين الفلسطينيين في غزة، وقال إن تهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء أمر مرفوض تماما، ولن يقبل أي تأييد سواء من الفلسطينيين أو المصريين، كونه قرار تصفية للقضية الفلسطينية، وليس قرار دعم لها».