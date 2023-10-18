تحالف الأحزاب المصرية: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي

أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، بالموقف الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما أعلنه بوضوح اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، ورفضه عبور الأجانب معبر رفح، وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما رفض مقابلة الرئيس الأمريكي بايدن في عمان، ما أدى إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا عقدها اليوم بالأردن.

تفويض الرئيس السيسي

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على سيادة مصر على كامل التراب الوطني بعد مجزرة إسرائيل ضد مستشفى المعمداني بغزة، الذي أودى بحياة 500 شهيد فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلن التحالف، إدانته واستنكاره الشديد لمجزرة مستشفى المعمداني بغزة، التي ارتكبتها دولة إسرائيل ضد المدنيين، مؤكدا وقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا بعد نظره وحرصه على الحفاظ على الدولة المصرية وأراضيها.