تفاصيل تحرك السفينة الهجومية «يو إس إس باتان» في اتجاه شرق البحر المتوسط

حالة من الجدل أثارها تحرك السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان» خلال الساعات الماضية، إذ أكدت شبكة «سي إن» الأمريكية أن قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك حاليا باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى صراع إقليمي بدلا من غزة فقط.

السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»

وقال مسؤولون لـ «سن إن إن» إن الوحدة الاستكشافية 26 لمشاة البحرية على متن السفينة «يو إس إس باتان»، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها أواخر الأسبوع الماضي نحو قناة السويس، بالإضافة إلى أن سفينة «يو إس إس باتان» موجودة حاليًا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تمر قريبا إلى شرق البحر المتوسط.

وتعمل خطوة تحريك «يو إس إس باتان» على تقريب وحدة مشاة البحرية إلى لبنان وإسرائيل، إذ تحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة لبنان، وتعد مساعدة المدنيين على الإخلاء إحدى أبرز الأدوار التقليدية لوحدة مشاة البحرية.

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيكون من غير الحكمة وغير المسؤول عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان.

بينما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: «لسنا في مرحلة التنفيذ الآن»، لكن يوم الجمعة، ومع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، حثت السفارة الأمريكية في بيروت الأمريكيين مرة أخرى على المغادرة، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو قبل الأزمة.

«يو إس إس باتان»

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى لبنان الأسبوع الماضي إلى المستوى الرابع، أي «لا تسافر»، هذا وكانت الولايات المتحدة حذرت من أن هناك خطرًا كبيرًا من أن تمتد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع، على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإبقاء القتال محصورًا في غزة.