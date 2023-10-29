مدعي الجنائية الدولية: أي هجوم إسرائيلي على المدنيين لا بد أن يرد عليه بالقانون

قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل يجب أن تعلم أن أي هجوم يؤثر في الأبرياء المدنيين أو المؤسسات المدنية لا بد أن يرد عليه بالقانون، ويجب أن نقوم بتحقيق المبادئ العامة من أجل حماية المدنيين.

وأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أن أي انهيار لمدرسة أو كنيسة أو مسجد أو مستشفى، هذه الأماكن محمية ولكن حتى هذه الأماكن قد هدمت، والمعلومات كلها التي استقبلناها لتأكيد أن القانون ليس مجرد نظريات ولكن يجب تطبيقه، وهذه المبادئ تطبيق متساو مع حماس والتي شنت تلك الهجمات التي أثرت في المدنيين.

وأشار إلى أن مكتبه قام بتحقيق حول الفلسطينيين منذ 2014 وأي جرائم قد ارتكبت من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أو من فلسطين إلى إسرائيل، وهذا يشمل ما يحدث في غزة، مبديا قلقه حول عدد الحوادث المتزايد الذي يحدث من قبل المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.