أستاذ العبري الحديث: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة حجة لترحيل الأهالي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث، إن المجتمع الإسرائيلي بدايته كانت غير طبيعية، كما أن التركيبة من الأساس غير طبيعية، لأنهم بيستوردوا شعب، مشيرًا إلى أنها قائمة على الهجرة.

اللى بيحصل دلوقتى عامل عندهم هجرة عكسية

أضاف أستاذ العبري الحديث خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، قائلًا: «إسرائيل قائمة على الهجرة، فيه حكومة وأرض، ويتم استيراد الشعب تباعًا، لأنها قايمة على الهجرة، اللى بيحصل دلوقتي عامل عندهم هجرة عكسية، وبيضرب أساس من أسس قيام الدولة».

وأكمل أنور: «الصور المذلة المهينة اللي كانت يوم 7 أكتوبر مع استمرار الرشق، بيأكد أنه مفيش ردع، كما أن مجموعة محاصرة بقالها 17 سنة في 365 كيلو، بقالها سنوات مالهاش ميناء، مالهاش مطار ولا منفذ، ومع ذلك أنا مش قادر أوقف الرشقات ومتردد أدخل بري».

وتابع أن «الهدف المعلن من هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هو القضاء على حماس، أما الهدف غير المعلن هو ترحيل السكان والتخلص منهم في الجزء المتبقي».

الحرب في قطاع غزة حجة من الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هو حجة من الاحتلال الإسرائيلي، وما يؤكد ذلك أنهم يقومون بقتل المسيحيين، وانتهاك أماكن العبادة المسيحيين، لذلك لابد من أن ننقل إلى العالم أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب المسيحيين، قائلًا: «الاحتلال الإسرائيلي هيمحي بلدة أسمها حوارة».