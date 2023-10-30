دول دعمت جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ومشاهيرها هتفوا: «تحيا فلسطين»

«مَن قال لا في وجه مَن قالوا نعم»، أصواتهم ترتفع في الغرب، الذي ظن الجميع أنه يوالى الصهيونية، حتى أعلن مشاهير منهم أن هناك قلوباً تتمزق على غزة، رافضين تلك الأحداث التى تقع على أرض فلسطين منذ السابع من أكتوبر، آلاف من البشر تركوا ديارهم قسراً، أطفال ونساء عُزَّل استشهدوا برصاص الاحتلال، القصف على غزة بخلاف الغارات الكثيفة لم يتوقف حتى لدقيقة واحدة، لتصبح «غزة» مضاءة بالصواريخ، وكانت مواقع التواصل الاجتماع هى بوق الاعتراض عمَّا يحدث بحق الأبرياء.

سلوى لورين.. مغنية بريطانية

سلوى لورين واحدة ممن انتفضت ودعّمت القضية الفلسطينية بأغنية «وطننا الأم»، تندد بغنائها جرائم الاحتلال في حق الأبرياء: «لست وحدك يا فلسطين.. نحن هنا معك في كل لحظة.. استيقظوا عندما نغمض أعيننا.. نحن نحلم بفلسطين.. أرواحنا أقوى من الشمس.. إيماننا أقوى من البنادق ولن نسقط».

بيلا حديد.. عارضة أزياء أمريكية

نددت بالانتهاكات التى يمارسها الاحتلال بحق أهل فلسطين: «لن أسمح بأن يتم كتم صوتي بعد الآن، الخوف ليس ضمن الخيارات، نتشارك الحزن مع جميع الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن، وأصبح الأطفال يبكون وحدهم، وجميع الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء المفقودين، نحن حزانى على الجميع الذين لن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى بسبب القصف الجوي في غزة».

جريتا ثونبرج.. ناشطة مناخ سويدية

رفضت خلال رسالة لها عبر «إنستجرام» جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة: «اليوم نظهر تضامننا مع فلسطين وغزة.. يحتاج العالم للتحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.. تحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المواطنين المتضررين ضروري».

كهلاني.. مغنية وكاتبة أغانٍ أمريكية

كتبت عدة رسائل حاسمة وداعمة لفلسطين عبر «إنستجرام»: «ماذا بكم بحق الجحيم؟ إذا كنتم صامتين بسبب المال، فهذا قدر جنوني من الامتياز غير المحدد وهذا أمر مقزز.. لستم أصدقائي إذا لم تتضامنوا مع فلسطين».

وفي رسالة أخرى: «نحن نجلس على الأريكة، نشاهد الرعب على شاشاتنا مع أطفالنا الأصحاء الأحياء، مع الطعام في ثلاجاتنا، وبيوتنا لا تزال مريحة وسليمة».

ماريا جوارديولا.. ابنة مدرب «مانشستر سيتي»، أصدرت بياناً لدعم فلسطين: «يا إلهي.. هل هذا حقاً ما سنفعله الآن؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية تحدث على التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، عندما يُدرج ذلك في كتب التاريخ ينظر الجميع حولهم إلى بعضهم البعض ويتساءلون كيف حدث ذلك؟ لأول مرة، أفهم حقاً كيف كان من الممكن أن تحدث الفظائع الجماعية عبر التاريخ مراراً وتكراراً نحن لا نتعلم أبداً».

مارك رافالو.. ممثل ومخرج أمريكي

دعَّم مارك رافالو الممثل والمخرج الأمريكي، القضية الفلسطينية عبر حسابه على موقع «X»، بمطالبة متابعيه بجمع توقيعات لإيقاف الحرب على فلسطين: «أوقفوا إراقة دماء الأطفال الآن.. ارتبايى بفلسطين أتى من خلال الفلسطينيين أنفسهم، والعنف الذي يتعرضون له ومشاهد الحرب غير المتكافئة.. أنا أحب العدالة وأشعر بالمسؤولية للحديث عن هذا الظلم».