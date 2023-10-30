مذكرة تفاهم لدعم التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومعهد المحاسبة الإدارية

استقبل الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور أحمد السخاوي المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين الإداريين «IMA»، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، لها أن اللقاء حضره الدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور علي وردة وكيل الكلية، والدكتور مصطفى الفقي مدرس المحاسبة بالكلية.

محاور التعاون بين الجامعة والمعهد

وأشارت الجامعة إلى أن اللقاء تناول أهم محاور التعاون بين الجامعة والمعهد، بما يحقق المنافع المنشودة لطلاب الجامعة والبيئة المحيطة، ويسهم في بناء وتنمية تنافسية الطلاب والخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

وأكد «الخولي»، استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين IMA، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة والاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

مذكرة تعاون

وجاءت مذكرة التعاون من خلال اعتماد مطابقة المقررات الدراسية بالكلية للمادة العلمية للشهادات المهنية، واستيفاء شروط اعتماد الجامعة كمركز معتمد لتقديم مقررات وامتحان CMA، بالتنسيق مع Prometric، وتوفير المواد العلمية والتدريبية اللازمة للتأهيل والتدريب والامتحان بالنسبة لشهادة CMA والتي تعد واحدة من أهم الشهادات المهنية Professional Certificates المطلوبة في سوق العمل محلياً ودولياً ، وتوفير دراسات مسحية دورية عن مؤشرات الرواتب والدخول التي يتمتع بها الحاصلون على هذه الشهادات المهنية محلياً ودولياً، إضافة إلى توفير 5 منح سنوية لطلاب الجامعة للامتحان واجتياز شروط الحصول على الشهادة، وتوفر منح سنوية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيما يتعلق برسوم عضوية المعهد، وإمكانية الحصول على منح لتغطية الدراسة في مرحلة الدكتوراه، وعمل اشتراك لأعضاء هيئة التدريس و الطلبة بكلية الأعمال في معهد المحاسبين الإداريين IMA، والحصول علي شهادات معتمدة تفيد بإجتياز الدارسين متطلبات الحصول علي الشهادات المهنية.