16 مكتبا مميكنا لإثبات تاريخ عقود الإيجار في سوهاج.. و10 سيارات متنقلة

تنتشرالمكاتب المميكنة للشهر العقاري بمحافظة سوهاج، ويمكن من خلالها إثبات تاريخ عقود الإيجار؛ إذ عممت وزارة العدل خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، بعدة فروع لها بالمحافظات، وهي فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري، وذلك دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر، على أن يكون ذلك ساريا اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل.

أماكن إثبات التاريخ لعقود الإيجار بسوهاج

وتنشر «الوطن» خريطة فروع التوثيق المُميكنة بمحافظة سوهاج، وكذلك فروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية، وفروع توكيلات الاتصالات وسيارات التوثيق بالمحافظة، كالتالي:

_ نشاط المستثمرين بسوهاج، في مجمع الاستثمار بسوهاج، بجوار مكتب بريد مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

_ مكتب أم دومة، بقرية أم دومة.

_مكتب أورانج، ببرج عز الدولة بكورنيش النيل في مدينة سوهاج.

_مكتب بريد أخميم، بمركز أخميم.

_مكتب بريد دارالسلام، بمركز دار السلام.

_مركز بريد سوهاج، بكورنيش سوهاج في قسم أول.

_بندر سوهاج، طريق أسيوط سوهاج، عمارة رقم 2 أمام المدرسة الميكانيكية.

_مكتب جرجا، بمركز جرجا.

_مكتب ساقلتة، لمحكمة ساقلتة بشارع الجزائر.

_مكتب سوهاج، شارع سعد زغلول، بجوار بنك الإسكندرية.

_مكتب طما، بمجمع محاكم طما الجزئية.

_مأمورية شهر وتوثيق البلينا، بمركز البلينا.

_مأمورية شهر وتوثيق دار السلام، بمركز دار السلام.

_نادي النيابة الإدارية بسوهاج، بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، بجوار محكمة الأسرة.

_مكتب المنشاة، بمجمع محاكم المنشاة بشارع عبد المنعم رياض.

-مكتب أخميم بمركز أخميم بسوهاج.

سيارات متنقلة في محافظة سوهاج

وتنتشر 10 سيارات متنقلة تقدم الخدمة بقرى ومراكز محافظة سوهاج، يمكن حجزها عن طريق أقرب فرع أو تحديد أماكن تواجدها، وفقا للوحدات المحلية بالمراكز.