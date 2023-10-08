استقرار سعر صرف الریال السعودي الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الریال السعودى الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

سعر الریال السعودى في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الریال السعودى في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودى فى البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجارى الدولى CIB سجل 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.