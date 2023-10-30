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«الوطنية للانتخابات» تحدد مقار اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية في الخارج

كتب:

محمد مجدي
11:08 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية

الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية

أصدر القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين الموجودين خارج حدود البلاد.

يأتي ذلك بناءً على كتابين من وزارة الخارجية بشأن تحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على اللجان.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حمل رقم 27 لسنة 2023.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.