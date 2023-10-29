«الوطنية للانتخابات» تحدد الشروط الواجب توافرها في الناخب بالخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الشروط بشأن تصويت المصريين في الخارج، وفقًا للقرار الصادر عن الهيئة في مادته الأولى.

الشروط الواجب توافرها في الناخبين بالخارج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط الواجب توافرها في الناخبين بالخارج والتي تضمنت الآتي:

لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة

وحدد القرار في مادته الخامسة أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءًا وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

الوطنية تقبل 4 مرشحين لخوض الانتخابات

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.