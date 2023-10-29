موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح لتخفيف الأحمال

أعلن قطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، حسب خطة الشركة في المدن والأحياء والمناطق السكنية المختلفة على مستوى المدينة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأحمال على الكهرباء في جميع محافظات مصر ومنها مرسى مطروح.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح

ويأتي موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، حسب شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لمدة ثلاث ساعات يومياً، تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مناطق شرق المدينة مثل علم الروم والسواني البخارية والسواني القبلية، وعزبة الملاحة وحتي منطقة مينا حشيش، ومن الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثالثة ظهراً، في مناطق غرب المدينة بجميع الشوارع والعزب، على أن يجرى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في مرسى مطروح، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023.

توجيهات الحكومة بتخفيف الأحمال

وقبل إعلان موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى وزارة الكهرباء والطاقة، بقيام شركات توزيع الكهرباء في المحافظات، بوضع خطة مناسبة في كل محافظة، لتخفيف الأحمال في الكهرباء، وبدأت الشركات في أعمال تنفيذ تعليمات الحكومة.