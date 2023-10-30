موعد انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج.. اعرف التفاصيل

أعلن مجلس الوزراء موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، إذ ارتبط ذلك بارتفاع درجات الحرارة، كما أوضح موعد انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج، والمحافظات المختلفة.

بدأت زيادة تخفيف الأحمال نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة هذا العام عن نفس التوقيت العام الماضي، إذ تتجاوز درجات الحرارة 37 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج

حددت شركة كهرباء مصر العليا موعد انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا، بالتبادل بين المناطق، إذ قسمت المناطق وفقا لمحطات الكهرباء، ما بين محطة رئيسية فى كل مركز فضلا عن المحطات الفرعية، بالقرى ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية بعضها البعض، على ألا تزيد مدة تخفيف أحمال الكهرباء عن ساعتين بكل منطقة.

خريطة قطع الكهرباء بسوهاج على مدار اليوم

ويحين موعد انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج وفقا لخريطة تخفيف الأحمال الجديد كل ساعتين بالتبادل، على مدار 24 ساعة بداية من الساعة 12 مساء، لتقطع الكهرباء من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 2 ظهرا بمنطقة ثم تعود الكهرباء وتقطع لمدة ساعتين بمنطقة أخرى، وهكذا حتى موعد انقطاع من الساعة 10 مساء للساعة 12 صباحا، وهكذا بالتبادل بين المحطات الفرعية بالقرى والمراكز.

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة وكذلك انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة منها الرياح وكذلك الطاقة الشمسية والطاقة المائية مما نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز أعلى من معدلات الاستهلاك الطبيعي مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء سيتم حين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لتعود الكهرباء لطبيعتها.