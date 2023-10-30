البورصة تحقق 6 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية تداولات اليوم

شهدت أخبار البورصة اليوم الاثنين 30-10-2023، ارتفاعًا في أداء المؤشرات ببداية التداولات، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.33%، في مستهل التعاملات عند مستوى 23238.37 نقطة، وسط مكاسب سوقية 6 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.46% عند مستوى 4428.61 نقطة.

البورصة اليوم في مصر

وصعد مؤشر البورصة اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.26%، عند مستوى 6655.15 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

ووفق أخبار البورصة اليوم، اليوم، بلغت قيم التداول في البورصة نحو 936 مليون جنيه عبر التداول على 245.2 مليون سهم، وتنفيذ 29.407 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.579 تريليون جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بنحو 59.7% منذ بداية العام الجاري

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 59.7% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 23 ألفا و100 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.