حملات نظافة وتشجير وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مدن أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه الدائم على الارتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة، لإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة.

حملات نظافة

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وحي شرق حملات نظافة مكبرة، حيث قامت الوحدة المحلية بجرف سرحان بقري بني يحيي وشلش والشراقوة بمركز ومدينة ديروط برفع القمامة وتحميلها علي القلابات لتفريغها في المكان المخصص لها، وتم تمشيط الشوارع الرئيسية والعموميه باللودر، كما تم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزلة عبد اللاه مروراً بقرية الشراقوه بحرى وتم تمشيط جسر الرياح غرب وشرق السلخانة حتي محطة مياه شلش.

وفي مدينة ديروط تم رفع المخلفات بجميع نقاط التجمع الرئيسية والفرعية، حيث تم رفع جميع المقالب بجوار المدارس شرق وغرب ومنطقة حي حسام كيلاني ونقطة تجمع بجوار شارع المستقبل وذلك تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير المخلفات الصلبة بالوحدة والعمال والسائقين ومعدات الحملة الميكانيكية .

رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق والتعاون بين مسؤول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها، والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء، وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.