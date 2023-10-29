محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمسابقات ألعاب القوى والمواهب للمكفوفين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحفل الختامي لمسابقات المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد، في ألعاب القوى للمكفوفين والدمج والمواهب الفردية «غناء وعزف» للمكفوفين والدمج، اليوم الأحد، وذلك بمدرسة السلام المتطورة الخاصة بمدينة أسيوط تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومحافظ الاقليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يونس مستشار وزير التربية والتعليم ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمحافظة والدكتور منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ومؤنس منير مدير إدارة مدرسة السلام المتطورة بمدينة أسيوط ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.

مشاركة 4 محافظات

بدأت الاحتفالية باستقبال المحافظ ومرافقوه بمشاركة طلاب مدارس النور للمكفوفين ومدرسة الأمل الثانوية بنين للصم ثم السلام الجمهوري لمصر العربية ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لوكيل مديرية التربية والتعليم التي رحب فيها بالوزير المحافظ والفرق المشاركة من محافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – الوادي الجديد.

وأشار إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وخاصة لطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والاقليمية.

فقرات فنية

وتم خلال الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب مدرسة السلام الخاصة المتطورة ثم عرض أوبريت بعنوان "حدوتة مصرية" لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط من إعداد وإخراج محمود عيد.

الطلاب الموهوبون

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لكل القيادات والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات مشيدًا بمستوى الطلاب الموهوبين وبالعروض التي قدموها مؤكدًا اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي بذوي الهمم وخاصة بطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وتبني أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية بل وفي أماكن سكنهم.

قاعات المكفوفين

وكذلك افتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي وتنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بهدف توفير فرص تعليم متكافئة وضمان جودة تعليمية متميزة لهم وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال أصحاب الهمم الطفيفة بمدارس التعليم العام.